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"بعد ركلة جزاء إنتر ميامي".. أحمد شوبير يفجر مفاجأة بشأن عقوبة تريزيجيه

12:48 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025
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    ركلة جزاء تريزيجه المهدرة
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    زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميامي (2)
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    زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميامي (4)
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    زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميامي (1)
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    تريزيجيه يهدر ركله جزاء (1)
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    رد فعل تريزيجيه على إهدار ركلة الجزاء
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    تريزيجيه يهدر ركله جزاء (1)
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    تريزيجيه يهدر ركله جزاء (2)
  • عرض 15 صورة
    تريزيجيه يهدر ركله جزاء (2)
  • عرض 15 صورة
    أحمد شوبير
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    أحمد شوبير
  • عرض 15 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 15 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 15 صورة
    أحمد شوبير
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كتب - يوسف محمد:

فجر أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق ومقدم البرامج الحالي، مفاجاة بشأن العقوبة التي تم توقيعها على لاعب الفريق محمود حسن تريزيجيه، بسبب ما بدر منه خلال تنفيذ ركلة الجزاء أمام إنتر ميامي الأمريكي ومخالفته قائمة المسددين بالنادي.

وقال شوبير في تصريحات عبر قناة "الأهلي" مساء الإثنين: "بالفعل تم توقيع عقوبة على محمود تريزيجيه، بسبب مخالفته ترتيب مسددي ركلات الجزاء بالفريق وإصراره على تسديدة ركلة الجزاء أمام إنتر ميامي، على الرغم من وجود المسدد الأول وسام أبو علي".

وأضاف: "كل المبالغ المتعلقة بعقوبة تريزيجيه المنتشرة خلال الساعات الماضية غير صحيحة، خاصة وأن لائحة الفريق الجديدة، الذي وضعها الكابتن محمد يوسف المدير الرياضي لا تحدد مبالغ محددة للعقوبات ولكنها عبارة عن نسبة من عقد اللاعب".

وكان محمود تريزيجيه أهدر ركلة جزاء، خلال مباراة فريقه أمام إنتر ميامي الأمريكي، في الجولة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية.

وأثارت ركلة الجزاء الذي أهدرها لاعب الأهلي حالة واسعة من الجدل، بسبب إصراره على تسديد الكرة، على الرغم من أنه ليس السدد الأول لركلات الجزاء بالفريق، هو ما تسبب في حالة غضب واسعة من جانب جماهير الفريق.

ويذكر أن التعادل السلبي، كان قد حسم نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في اللقاء الذي جمع بين الفريق فجر الأحد الماضي، على ملعب "هاردروك" بمدينة ميامي الأمريكية.

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