شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين.

ونشر، النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، صورة من أمام البحر احتفالا بعيد ميلاده الـ33.

وفي المقابل، حرص النجم العالمي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، على نشر صورة جديدة عبر حسابه الشخصي، بموقع الصور إنستجرام، بتواجده في قضاء إجازته في إحدى الشواطئ.

ومن جانبه شارك محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم فريق الزمالك، متابعيه بصورة جديدة عبر حسابه الشخصي، وهو يحتفل بتخرج نجله.

وحرص وائل جمعة، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي السابق، على مواساة إمام عاشور بعد إصابته عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بصورة له.

ونشر أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة لاحتفاله بعيد ميلاد نجله.