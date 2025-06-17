اكتساح للفرق البرازيلية في تاريخ المواجهات مع الأهلي

كتب - محمد القرش:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية 2025.

وتعد هذه هي المواجهة السابعة التي تجمع الأهلي بالأندية البرازيلية، حيث كانت جميعها في بطولة كأس العالم للأندية.

تاريخ مواجهات الأهلي والفرق البرازيلية

المواجهة الأولى التي جمعت المارد الأحمر لفريق برازيلي كانت ضد إنترناسيونال في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2006، والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف.

وتجدد لقاء الأهلي مع الأندية البرازيلية في عام 2012، خلال الخسارة من كورينثيانز في نصف نهائي مونديال الأندية.

وكسر الفريق المصري العقدة البرازيلية بالفوز على بالميراس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع 2021، بعد الفوز 3-2 بركلات الترجيح وحصد الميدالية البرونزية.

وعاد بالميراس بعدها بعام واحد ليثأثر من الأهلي في نصف نهائي 2022، بعد الفوز بثنائية دون رد.

وفي نفس العام 2023، تعرض المارد الأحمر للخسارة مرتين أمام فرق برازيلية، حيث خسر نصف النهائي أمام فلومينينسي 2-0، ومباراة المركز الثالث ضد فلامنجو 4-2.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس

يلاقي فريق بالميراس نظيره الأهلي في المباراة الثانية، التي تقام يوم الخميس المقبل الموافق 19 يونيو.

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