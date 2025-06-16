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"قبل مباراة بالميراس".. تاريخ مواجهات الأهلي والأندية البرازيلية في كأس العالم

11:33 م الإثنين 16 يونيو 2025
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    الأهلي ضد كورينثيانز
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    الأهلي ضد فلامنجو 2023
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    الأهلي ضد بالميراس 2021
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    الأهلي ضد بالميراس 2022
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    الأهلي وبالميراس
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    الأهلي ضد إنترناسيونال 2006
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كتب - يوسف محمد:

يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره بالميراس البرازيلي، يوم الخميس المقبل، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتقام مباراة الأهلي أمام فريق بالميراس البرازيلي، يوم الخميس المقبل الموافق 19 يونيو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بمونديال الأندية.

ويشارك الأهلي رفقة بالميراس البرازيلي، في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي".

تاريخ مواجهات الأهلي أمام الفرق البرازيلية بكأس العالم للأندية

وستكون هذه هى المواجهة رقم 6، التي تجمع بين المارد الأحمر والفرق البرازيلية في بطولة كأس العالم للأندية، حيث سبق وتواجها مع هذه الفرق في 5 مباريات من قبل، خلال البطولة ولكن بنظامها القديم.

وخلال 5 مواجهات سابقة، خاضها النادي الأهلي أمام الفرق البرازيلية، تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في مباراة واحدة، فيما تلقى الهزيمة في 4 لقاءات.

وبالحديث عن مواجهة الأهلي أمام فريق بالميراس بشكل خاص، فإننا نجد أن هذه المواجهة ستكون الثالثة بين المارد الأحمر وبالميراس، حيث تواجها معا في مناسبتين من قبل، تمكن كلا منهما في تحقيق الفوز في مباراة.

وسجل لاعبو المارد الأحمر في مواجهات الأندية البرازيلية ثلاثة أهداف فقط، فيما تلقت شباكهم 9 أهداف في البطولة.

ويعد الأنجولي أمادو فلافيو مهاجم الأهلي السابق، هو صاحب أول هدف للمارد الأحمر في مواجهة الأندية البرازيلية، حيث أحرز هدف الأهلي في مرمى إنتر ناسيونالي البرازيلي، في مونديال الأندية 2006.

مباريات الأهلي وأندية البرازيلي في مونديال الأندية

1- الأهلي ضد انترناسيونالي، مونديال الأندية 2006، 2-1 لصالح إنتر ناسيونالي.
2- الأهلي ضد كورينثيانز، مونديال الأندية 2012، 1-0 لصالح الفريق البرازيلي.
3- الأهلي ضد بالميراس، مونديال الأندية 2021، فوز المارد الأحمر بركلات الترجيح.
4- الأهلي ضد بالميراس، مونديال الأندية 2022، 2-0 لصالح بالميراس.
5- الأهلي ضد فلامنجو، مونديال الأندية 2023، 4-2 لصالح الفريق البرازيلي.

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