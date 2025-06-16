القاهرة - مصراوي

أعلن نادي نانت الفرنسي رسميًا عن تعيين المدرب البرتغالي لويس كاسترو مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، بعقد يمتد حتى عام 2027، مع خيار التمديد لعام إضافي.

وذكر النادي الفرنسي عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين أن كاسترو، البالغ من العمر 45 عامًا، سيبدأ مهامه رسميًا يوم 30 يونيو الجاري، بالتزامن مع عودة اللاعبين إلى التدريبات استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وأشار البيان ذاته إلى أن الإعلان عن أعضاء الجهاز الفني المساعد سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويضم الفريق في صفوفه المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد، الذي يسعى للعودة إلى التشكيلة الأساسية خلال الموسم المقبل تحت قيادة المدير الفني الجديد، بعد انتهاء موسم أنطوان كومبوار الذي لم يشارك مصطفي محمد أساسيا في أغلب الموسم الماضي.

وكان لويس كاسترو قد قاد فريق دونكيرك الموسم الماضي في الدوري الفرنسي الدرجة الثانية، وحقق معه نتائج مميزة، أبرزها الوصول إلى نصف نهائي كأس فرنسا، قبل الخسارة بصعوبة أمام باريس سان جيرمان.