كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

فلامنجو

- -
04:00

الترجى الرياضي

كأس العالم للأندية

ريفر بليت

- -
22:00

اوراوا ريد دياموندز

كأس العالم للأندية

بوكا جونيورز

- -
01:00

بنفيكا

جميع المباريات

إعلان

"فرصة جديدة لمصطفى محمد".. نانت يعلن عن مدربه الجديد

10:29 م الإثنين 16 يونيو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    لويس كاسترو
  • عرض 3 صورة
    مصطفي محمد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

أعلن نادي نانت الفرنسي رسميًا عن تعيين المدرب البرتغالي لويس كاسترو مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، بعقد يمتد حتى عام 2027، مع خيار التمديد لعام إضافي.

وذكر النادي الفرنسي عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين أن كاسترو، البالغ من العمر 45 عامًا، سيبدأ مهامه رسميًا يوم 30 يونيو الجاري، بالتزامن مع عودة اللاعبين إلى التدريبات استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وأشار البيان ذاته إلى أن الإعلان عن أعضاء الجهاز الفني المساعد سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويضم الفريق في صفوفه المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد، الذي يسعى للعودة إلى التشكيلة الأساسية خلال الموسم المقبل تحت قيادة المدير الفني الجديد، بعد انتهاء موسم أنطوان كومبوار الذي لم يشارك مصطفي محمد أساسيا في أغلب الموسم الماضي.

وكان لويس كاسترو قد قاد فريق دونكيرك الموسم الماضي في الدوري الفرنسي الدرجة الثانية، وحقق معه نتائج مميزة، أبرزها الوصول إلى نصف نهائي كأس فرنسا، قبل الخسارة بصعوبة أمام باريس سان جيرمان.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نانت مصطفى محمد لويس كاسترو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

بيان مشترك.. 20 دولة عربية وإسلامية يدينون الهجمات الإسرائيلية على إيران
الأكبر في إسرائيل.. ماذا يعني ضرب مصفاة حيفا ؟
برقم الجلوس.. أحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة - (رابط)