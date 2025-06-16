تشيلسي يستهل مشواره بمونديال الأندية بثنائية أمام لوس أنجلوس

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

استهل فريق تشيلسي الإنجليزي مشواره بالنسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية بالفوز على نظيره لوس أنجلوس الأمريكي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الأولى.

وتقدم فريق تشيلسي بهدف بعد مرور 34 دقيقة سجله اللاعب بيدرو ثم أضاف زميله فرنانديز الهدف الثاني بالدقيقة 79.

وتضم مجموعة تشيلسي ولوس أنجلوس كلاً من فلامنجو البرازيلي والترجي التونسي.

ومن المقرر أن يلتقي فريق لوس أنجلوس بالجولة الثانية نظيره الترجي عند الواحدة من صباح يوم السبت 21 يونيو، فيما سيلتقي فريق تشيلسي نظيره فلامنجو عند التاسعة من مساء يوم الجمعة.