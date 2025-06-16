كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

فلامنجو

- -
04:00

الترجى الرياضي

كأس العالم للأندية

ريفر بليت

- -
22:00

اوراوا ريد دياموندز

كأس العالم للأندية

بوكا جونيورز

- -
01:00

بنفيكا

جميع المباريات

إعلان

"ظهور تشيلسي".. موعد مباراة اليوم في كأس العالم للأندية

09:48 م الإثنين 16 يونيو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مباراة تشيلسي وفولهام (1)
  • عرض 5 صورة
    تشيلسي ضد إيفرتون
  • عرض 5 صورة
    مجسم كأس العالم للأندية
  • عرض 5 صورة
    كأس العالم للأندية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تُستكمل مساء اليوم الإثنين الموافق 16 يونيو الجاري، مباريات الجولة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وانطلقت مباريات كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة، بداية من يوم 15 يونيو الجاري، بمباراة جمعت بين فريقي الأهلي المصري ضد إنتر مامي الأمريكي، في لقاء انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي إطار الجولة بمونديال الأندية، أقيم صباح اليوم الإثنين مباراتين، الأولى جمعت بين فريقي بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، في لقاء انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف بين الفريقين.

والمباراة الثانية التي أقيمت صباح اليوم لحساب الجولة الأولى بمونديال الأندية، كانت بين فريقي سياتل ساوندرز الأمريكي وبوتافوجو البرازيلي، في لقاء انتهى لصالح الأخير بهدفين مقابل هدف واحد.

وتختتم مباريات اليوم الإثنين ببطولة كأس العالم للأندية 2025، بمباراة تجمع بين فريقي تشيلسي الإنجليزي ولوس أنجلوس الأمريكي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "مرسيدس بنز".

أقرأ أيضًا:

"إنجليزي وإماراتي".. فيفا يعلن حكام مباراة الأهلي وبالميراس

"لاعب الأهلي السابق".. كهرباء الإسماعيلية يعلن عن مديره الفني في الدوري الممتاز

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العالم للأندية تشيلسي الإنجليزي مباراة اليوم في كأس العالم للأندية مونديال الأندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

بيان مشترك.. 20 دولة عربية وإسلامية يدينون الهجمات الإسرائيلية على إيران
الأكبر في إسرائيل.. ماذا يعني ضرب مصفاة حيفا ؟
برقم الجلوس.. أحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة - (رابط)