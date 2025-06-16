"ظهور تشيلسي".. موعد مباراة اليوم في كأس العالم للأندية

تُستكمل مساء اليوم الإثنين الموافق 16 يونيو الجاري، مباريات الجولة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وانطلقت مباريات كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة، بداية من يوم 15 يونيو الجاري، بمباراة جمعت بين فريقي الأهلي المصري ضد إنتر مامي الأمريكي، في لقاء انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي إطار الجولة بمونديال الأندية، أقيم صباح اليوم الإثنين مباراتين، الأولى جمعت بين فريقي بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، في لقاء انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف بين الفريقين.

والمباراة الثانية التي أقيمت صباح اليوم لحساب الجولة الأولى بمونديال الأندية، كانت بين فريقي سياتل ساوندرز الأمريكي وبوتافوجو البرازيلي، في لقاء انتهى لصالح الأخير بهدفين مقابل هدف واحد.

وتختتم مباريات اليوم الإثنين ببطولة كأس العالم للأندية 2025، بمباراة تجمع بين فريقي تشيلسي الإنجليزي ولوس أنجلوس الأمريكي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "مرسيدس بنز".

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