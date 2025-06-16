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جدول ترتيب هدافي كأس العالم للأندية 2025

09:07 م الإثنين 16 يونيو 2025
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  • عرض 6 صورة
    جمال موسيالا
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    موسيالا
  • عرض 6 صورة
    موسيالا
  • عرض 6 صورة
    جمال موسيالا
  • عرض 6 صورة
    جمال موسيالا
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كتب - محمد عبد السلام

شهدت الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية تألقا من النجم الألماني جمال موسيالا، لاعب بايرن ميونخ، الذي تصدر جدول ترتيب الهدافين بعد تسجيله "هاتريك" في شباك أوكلاند سيتي، خلال المباراة التي انتهت بفوز كاسح للبافاري بنتيجة 10-0، مساء أمس الأحد.

ويبلغ موسيالا من العمر 22 عاما، وقد قدم أداء استثنائيا أكد من خلاله جاهزيته لقيادة هجوم بايرن خلال مشوار الفريق في البطولة.

جدول ترتيب هدافي كأس العالم للأندية بالتزامن مع مباريات الجولة الأولى:
جمال موسيالا – بايرن ميونخ – 3 أهداف
توماس مولر – بايرن ميونخ – هدفان
كينغسلي كومان – بايرن ميونخ – هدفان
إيغور جيسوس – بوتافوغو – هدف
سيني مايولو – باريس سان جيرمان – هدف

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جمال موسيالا هدافي مونديال الأندية
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