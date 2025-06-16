تاريخ مواجهات الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية

كتب - محمد الميموني:

يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره بالميراس٬ في اللقاء الذي يجمع الفريقين يوم الخميس٬المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية لموسم 2025.

وتعادل الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي في المباراة الافتتاحية من الجولة الأولى من كأس العالم للأندية بينما تعادل بالميراس البرازيلي مع نظيره بورتو البرتغالي٬ وانتهت المباريات بالتعادل السلبي بين الأربع فرق.

وسبق والتقى الفريقان في مباراتين بكأس العالم للأندية؛ إذ تمكن النادي الأهلي من الفوز في مناسبة أمام نظيره بالميراس عن طريق ركلات الترجيح، في كأس العالم للأندية 2020، والتي تمكن الأهلي خلالها من اقتناص الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه، في حين خسر الأهلي في نصف نهائي النسخة التالية بهدفين دون مقابل.

ويذكر أن الأهلي يحتل المركز الأول في مجموعته بكأس العالم للأندية برصيد نقطة.