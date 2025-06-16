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"وصلة ضحك بالاستديو التحليلي".. موقف طريف بين مراسل برازيلي ومحمد الشناوي (فيديو)

08:03 م الإثنين 16 يونيو 2025

محمد الشناوي

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القاهرة - مصراوي

شهدت مباراة الأهلي وإنتر ميامي موقفًا طريفًا جمع بين محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، وأحد المراسلين البرازيليين عقب مباراة إنتر ميامي الأمريكي.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وغاب المترجم المصري عن المراسل ما تسبب في عجز المراسل الذي يتحدث البرتغالية عن فهم تصريحات الشناوي، لينهي اللقاء سريعًا دون أن يطرح عليه أي سؤال

ورغم الموقف، تحدث الشناوي، مؤكدا أن الأهلي كان الطرف الأفضل خلال الشوط الأول من المباراة، رغم انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي

وقال الشناوي: "في الشوط الثاني قدمنا أداءً جيدًا في بعض الفترات، لكن الأفضلية كانت لإنتر ميامي في مجمل النصف الثاني من المباراة".

وأضاف: "الحمد لله على التعادل وخطف نقطة من اللقاء، وأحب أن أقول للاعبين: أنتم رجال وعلى قدر المسؤولية لا تزال أمامنا مباراتان، وكل تركيزنا منصب عليهما".

ومن جانبه دخل المراسل والاستديو التحليلي في وصلة ضحك إذ أوضح لهم أنه لن يستطع ترجمة ما قاله الشناوي له لإنه لا يعرف ماذا قال لغياب المترجم.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية أمام فريق بالميراس البرازيلي، في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية، يوم الخميس الموافق 19 يونيو، في تمام الساعة السابعة مساءً

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محمد الشناوي موقف طريف للشناوي مراسل برازيلي ومحمد الشناوي
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