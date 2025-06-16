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سيف تريكة ينشر صورة لأفشة مع ميسي.. ولاعب الأهلي يتفاعل

07:28 م الإثنين 16 يونيو 2025

من مباراة الأهلي وإنتر ميامي

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القاهرة - مصراوي

نشر سيف تريكة، نجل النجم المصري محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للاعب محمد مجدي أفشة وهو بجانب ميسي في أرضية الملعب، خلال مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأخيرة.

وقد أعاد أفشة نشر الصورة ذاتها عبر خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي في "إنستجرام"، تعبيرًا عن الفخر أنه لاعب بجانب النجم العالمي ليونيل ميسي و اعتزازه بتلك اللحظة.

الأهلي كان قد تعادل سلبيا في أولى مبارياته بكأس العالم للأندية أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بنظيره بالميراس البرازيلي، يوم الخميس المقبل، في ثاني جولات البطولة، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء.

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الأهلي وإنتر ميامي مجدي أفشة ميسي
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