لوائح الفيفا تعطي الأهلي فرصة لتعويض غياب إمام عاشور (مستند)

كتب - محمد القرش:

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لضربة قوية في بداية بطولة كأس العالم للأندية، بإصابة إمام عاشور في مباراة إنتر ميامي.

وأوضحت المصادر "لمصراوي" أن اللاعب صاحب الـ 27 عاما، سيغيب عن الفريق لمدة لا تقل عن شهرين وتصل إلى 3 أشهر، بعد إجراء عملية ناجحة إثر تعرضه ‏لكسر في عظمة الترقوة.

ويمكن للنادي الأهلي إيجاد بديل لإمام عاشور أو إضافة لاعبين جدد، كما نصت لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بكأس العالم للأندية 2025.

لوائح الفيفا تعطي الأهلي فرصة

وتنص المادة 24 من لوائح كأس العالم للأندية على السماح للأندية بإضافة لاعبين جديدين إلى قائمتها النهائية بعد نهاية مباريات دور المجموعات مباشرة، حيث جاء نص المادة كالتالي:

المادة 24: القائمة النهائية

٢٤.١- يُقدّم كل نادٍ مشارك عبر الإنترنت قائمةً نهائيةً تضمّ ٢٦ لاعبًا كحد أدنى، و٣٥ لاعبًا كحد أقصى (ثلاثة منهم على الأقل من حراس المرمى) للمشاركة في المسابقة.

وتُقدّم نسخةٌ من القائمة النهائية، موقعةً من النادي، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قبل الموعد النهائي المنصوص عليه في التعميم ذي الصلة.

ويجب استكمال جميع المعلومات المطلوبة إلكترونيًا عن اللاعبين.

يجب أن تتضمن القائمة النهائية أسماء وأرقام قمصان اللاعبين وفقًا للفقرتين ١ و٢ من المادة ٢٨ من هذه اللائحة.

٢٤.٢- يُختار اللاعبون المدرجون في القائمة النهائية فقط من بين اللاعبين المدرجين في القائمة المؤقتة، ويُسمح بمشاركة ٣٥ لاعبًا فقط في القائمة النهائية في المسابقة. وفقًا للمادة ٣١ من هذه اللائحة، يُسمح باختيار ٢٦ لاعبًا كحد أقصى (١١ لاعبًا أساسيًا و١٥ لاعبًا احتياطيًا كحد أقصى) للمشاركة في كل مباراة.

٢٤.٣ - يجوز للأندية في الفترة من ٢٧ يونيو ٢٠٢٥ إلى ٣ يوليو ٢٠٢٥ (بعد نهاية دور المجموعات) إجراء التغييرات التالية على قائمتها النهائية:

أ) يجوز للأندية استبدال اللاعبين الذين انتهت عقودهم بشكل طبيعي خلال البطولة.

ب) يجوز للأندية إضافة لاعبين جديدين إلى قائمتها النهائية، ولا يُحتسبان ضمن الحد الأقصى البالغ ٣٥ لاعبًا.

ج) لا يجوز أن يتجاوز إجمالي عدد اللاعبين الذين تم تغييرهم أو إضافتهم إلى القائمة النهائية بموجب الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه ستة لاعبين.

د) يجب تسجيل أي لاعب تم تغييره أو إضافته إلى القائمة النهائية بشكل صحيح في ناديه وفقًا للوائح RSTP، وكذلك وفقًا للوائح الاتحاد العضو الذي ينتمي إليه ناديه.

هـ) أي لاعب تم تغييره في القائمة النهائية أو إضافتها إليها لن يكون مؤهلاً للعب في المباراة التالية في المسابقة إلا إذا تم إخطار الفيفا رسميًا بالتعديل على القائمة النهائية في موعد لا يتجاوز 48 ساعة قبل انطلاق المباراة المعنية.