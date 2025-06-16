كتب- محمد عبدالهادي:

حقق بايرن ميونخ الألماني فوزًا تاريخيًا كاسحًا على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة 10-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد على ملعب "تي كيو أل" بمدينة سينسيناتي الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة حتى 13 يوليو المقبل.

واعتبرت النتيجة بمثابة أكبر فوز في تاريخ البطولة منذ انطلاقها، حيث تفوق البايرن على كافة النتائج القياسية السابقة، ليبدأ مشواره في النسخة الحالية بقوة هجومية لافتة ورسالة تحذير لبقية المنافسين.

أبرز الانتصارات الأكبر في تاريخ كأس العالم للأندية:

بايرن ميونخ 10-0 أوكلاند سيتي – 2025 – دور المجموعات

الهلال 6-1 الجزيرة – 2021 – الدور الثاني

الترجي 6-2 السد – 2019 – مباراة تحديد المركز الخامس

مونتيري 5-1 الأهلي – 2013 – مباراة تحديد المركز الخامس

مانشستر سيتي 4-0 فلومينينسي – 2023 – النهائي

الأهلي 4-0 الهلال – 2021 – مباراة تحديد المركز الثالث

ريفر بليت 4-0 كاشيما أنتلرز – 2018 – مباراة تحديد المركز الثالث

ريال مدريد 4-0 كروز أزول – 2014 – نصف النهائي

برشلونة 4-0 سانتوس – 2011 – النهائي

برشلونة 4-0 السد – 2011 – نصف النهائي

برشلونة 4-0 كلوب أمريكا – 2006 – نصف النهائي