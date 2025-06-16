16 لاعبًا في صفوف الأهلي وبالميراس في صدام متجدد بمونديال الأندية

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة متكررة في كأس العالم للأندية، حين يلتقي بنظيره بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال الأندية 2025.

ويُعد بالميراس من الأندية التي واجهها الأهلي مسبقًا في كأس العالم للأندية، إذ التقى الفريقان للمرة الأولى في مباراة تحديد المركز الثالث لنسخة 2020 التي أُقيمت مطلع عام 2021، وانتهت بتعادل سلبي تُوّج بعده الأهلي بالميدالية البرونزية بركلات الترجيح.

أما المواجهة الثانية فجاءت في نصف نهائي نسخة 2021 (التي أُقيمت مطلع 2022)، وتمكن فيها الفريق البرازيلي من حسم اللقاء لصالحه بثنائية نظيفة.

ومع اقتراب اللقاء الثالث بين الفريقين في نسخة 2025، يبرز الاستمرارية في قوام التشكيل لدى الجانبين، حيث يحتفظ كل فريق بعدد من اللاعبين الذين خاضوا مواجهة نصف نهائي 2021.

من جانب الأهلي، لا يزال 8 لاعبين حاضرين من قائمة 2021، هم: ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، حسين الشحات، المالي أليو ديانج، محمد مجدي "أفشة"، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، ومصطفى شوبير.

وفي المقابل، يحتفظ بالميراس بـ8 أسماء كذلك من تلك المواجهة، أبرزهم المدافع المخضرم ماركوس روخا، مايكي، قائد الدفاع جوستافو جوميز، والحارس الأساسي ويفيرتون، إلى جانب خواكين بيكويريز، رافائيل فيجا، موريلو سيركويرا، والحارس البديل مارسيلو لومبا.

ويُعد رافائيل فيجا اللاعب الوحيد من أصحاب هدفي الفوز على الأهلي في 2021 الذي لا يزال متواجدًا مع الفريق البرازيلي، في حين انتقل زميله السابق دودو إلى كروزيرو ثم أتلتيكو مينيرو خلال موسم الانتقالات الحالي.