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رغم التعادل السلبي.. لماذا يتصدر الأهلي مجموعته في كأس العالم للأندية؟

01:54 م الإثنين 16 يونيو 2025

النادي الأهلي

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كتب- محمد عبدالهادي:

أسدل الستار في الساعات الماضية، على منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو الجاري.

وجاءت ضربة بداية البطولة بمواجهة بين الأهلي المصري وإنتر ميامي الأمريكي، التي أُقيمت على ملعب "هارد روك" وانتهت بنتيجة التعادل السلبي، وفي اللقاء الثاني بالمجموعة ذاتها، اصطدم بورتو البرتغالي بنظيره بالميراس البرازيلي على ملعب "ميتلايف"، وخرج الفريقان أيضًا بنتيجة التعادل دون أهداف.

ومع نهاية الجولة الأولى، حصدت الفرق الأربعة نقطة واحدة لكل منها، إلا أن الترتيب شهد تصدر الأهلي للمجموعة، متفوقًا على بورتو، بالميراس، وإنتر ميامي على التوالي، وهو ما أثار التساؤلات عن سبب اعتلاء قمة المجموعة.

لماذا يتصدر الأهلي ترتيب مجموعته في كأس العالم للأندية؟

وبحسب لوائح "فيفا"، في حال تساوي فرق المجموعة في عدد النقاط يُحتكم أولاً إلى المواجهات المباشرة، ثم إلى فارق الأهداف، يليها عدد الأهداف المُسجلة، وإذا استمر التساوي، يتم اللجوء إلى عدد الإنذارات والبطاقات التي تلقاها كل فريق (اللعب النظيف)، ثم في النهاية تُجرى قرعة لحسم الترتيب في حال تعذُّر الفصل بين الفرق.

وقد حصل الأهلي على إنذار واحد فقط، كان من نصيب اللاعب مروان عطية، فيما تلقى بورتو بطاقتين صفراوين، مقابل ثلاث بطاقات لفريق بالميراس.

أما إنتر ميامي، فكان صاحب النصيب الأكبر من العقوبات، بواقع أربع بطاقات، ليحل في المركز الأخير على صعيد اللعب النظيف.

وبذلك، يتصدر الأهلي ترتيب مجموعته في ختام الجولة الأولى، وهو ما يمنحه دفعة معنوية قبل استئناف مشواره في البطولة، التي تقام للمرة الأولى بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا.

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الأهلي كأس العالم للأندية الولايات المتحدة الأمريكية إنتر ميامي الأمريكي
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