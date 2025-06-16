أول تعليق من ميدو على أداء زيزو مع الأهلي أمام إنتر ميامي (فيديو)

كتب - محمد القرش:

علق أحمد حسام ميدو عضو لجنة تخطيط نادي الزمالك على أداء أحمد مصطفى زيزو مع الأهلي في مباراة إنتر ميامي بافتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال ميدو في برنامج "دورينا غير" المذاع على قناة "السعودية: "في رأي أن زيزو غير جاهز بدنيا".

وأضاف: "عدم جاهزية زيزو البدنية تكمن في عدم القيام بفترة إعداد مع الأهلي، بجانب غيابه عن الزمالك في آخر 3 شهور من نهاية الموسم".

واختتم عضو تخطيط الزمالك: "زيزو سيتطور مع الأهلي وسيظهر بشكل جيد أيضًا، ويمكنه المشاركة في مركز 8 (وسط ملعب مهاجم) مع الفريق، لكن مركزه الأساسي جناح أيمن".

ويلاقي الأهلي نظيره بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل الموافق 19 يونيو، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

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