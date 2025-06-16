كتب - محمد القرش:

علق أحمد حسام ميدو عضو لجنة تخطيط نادي الزمالك على تعادل الأهلي مع إنتر ميامي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال ميدو في برنامج "دورينا غير" المذاع على قناة "السعودية: "لا أتمنى للأهلي شيء في كأس العالم للأندية".

وأضاف: "الأهلي أضاع فرصة التأهل من خلال التعادل مع إنتر ميامي، وكان لازم يكسب".

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل الموافق 19 يونيو، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

أحمد حسام ميدو: الأهلي المصري أضاع فرصة التأهل بتعادله أمام أنتر ميامي.. ولا أتمنى له شيء في البطولة!@midoahm#دورينا_غير_على_قناة_السعودية #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون pic.twitter.com/1aV0zEcTK6 — #دورينا_غير (@SBA_sport) June 15, 2025

اقرأ أيضًا:

لوائح الفيفا تضع الأهلي على رأس المجموعة الأولى بكأس العالم

نجم بالميراس يتغنى بالأهلي بعد مواجهة بورتو في كأس العالم