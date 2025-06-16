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تعليق مثير من ميدو على تعادل الأهلي مع إنتر ميامي في كأس العالم (فيديو)

12:25 م الإثنين 16 يونيو 2025
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    زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميامي (4)
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    زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميامي (2)
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    ميسي ضد الأهلي
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    محمد الشناوي خلال مباراة الأهلي وإنتر ميامي
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    ميسي ضد الأهلي
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    جماهير الأهلي (1) (1)
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    جماهير الأهلي (3) (1)
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    رسالة جماهير الأهلي قبل مباراة إنتر ميامي
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    جماهير الأهلي (8) (1)
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كتب - محمد القرش:

علق أحمد حسام ميدو عضو لجنة تخطيط نادي الزمالك على تعادل الأهلي مع إنتر ميامي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال ميدو في برنامج "دورينا غير" المذاع على قناة "السعودية: "لا أتمنى للأهلي شيء في كأس العالم للأندية".

وأضاف: "الأهلي أضاع فرصة التأهل من خلال التعادل مع إنتر ميامي، وكان لازم يكسب".

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل الموافق 19 يونيو، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

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