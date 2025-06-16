نجم بالميراس يتغنى بالأهلي بعد مواجهة بورتو في كأس العالم

كتب - محمد القرش:

تغنى إستيفاو ويليان نجم فريق بالميراس البرازيلي بالنادي الأهلي، بعد التعادل مع بورتو سلبيا بمباراة المجموعة الأولى.

وقال إستيفاو في تصريحات صحفية: "نتيجة مباراة بورتو محبطة بعض الشيء، حيث تفوقنا وقدمنا مباراة رائعة وفشلنا في تسجيل الأهداف".

وأضاف: "المواجهة المقبلة قوية، فريق الأهلي يستخدم السرعة في التمريرات كثيرا، وجيب علينا دراستهم جيدا".

واختتم البرازيلي: "يمتلك الأهلي خط هجوم سريع، وشاهدت المشكلات التي تسببوا فيها لفريق إنتر ميامي، لذلك لا توجد مباريات سهلة في البطولات الكبرى".

ويلاقي الأهلي نظيره بالميراس يوم الخميس المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية.

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