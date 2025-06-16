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لوائح الفيفا تضع الأهلي على رأس المجموعة الأولى بكأس العالم

11:47 ص الإثنين 16 يونيو 2025
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    زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميامي (4)
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كتب - محمد القرش:

يتصدر النادي الأهلي المجموعة الأولى لكأس العالم للأندية 2025، متفوقا على بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي.

وتعادل الأهلي مع نظيره إنتر ميامي سلبيا، كما حدث في مباراة بورتو وبالميراس.

وجاء تصدر المارد الأحمر لجدول الترتيب رغم تعادله في النقاط مع جميع فرق المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وسبب تصدر الأهلي للمجموعة هو لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخاصة بكأس العالم للأندية 2025.

لماذا يتصدر الأهلي المجموعة الأولى؟

فصلت لوائح فيفا في هذا الشق (حال تساوي أكثر من نادي في النقاط بالمجموعة الواحدة) بعدد من المعايير المُرتبة، حيث تنص المادة 13 على التالي:

- نقاط المواجهات المباشرة

- فارق أهداف المواجهات المباشرة

- عدد الأهداف المسجل في المواجهات المباشرة

- فارق أهداف الفريق في مباريات المجموعة كاملة

- عدد الأهداف المسجل للفريق في مباريات المجموعة كاملة

- السلوك الانضباطي (عدد البطاقات الصضفرا والحمراء لأعضاء الفريق الواحد).

المادة 13 من لائحة كأس العالم للأندية

ترتيب مجموعة الأهلي

1. الأهلي - نقطة - بطاقة صفراء

2. بورتو - نقطة - بطاقتان صفراوان

3. بالميراس - 3 بطاقات صفراء

4. إنتر ميامي - 4 بطاقات صفراء

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