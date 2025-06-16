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"رونالدو" يصل كأس العالم للأندية

10:27 ص الإثنين 16 يونيو 2025
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    مجسم رونالدو في كأس العالم للأندية
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كتب - محمد القرش:

صرّح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو بوجود مباحثات جارية حول مشاركة كريستيانو رونالدو في كأس العالم للأندية المُوسّعة هذا الصيف، خلال مقابلة الشهر الماضي مع المؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي "iShowSpeed".

وأعرب ممثلو البرتغالي رونالدو عن استيائهم بشأن تصريحات جياني إنفانتينو بشأن تواجد البرتغالي في أحد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

لماذا تواجد رونالدو في موقف سيارات مباراة بورتو؟

لكن وصل النجم البرتغالي مونديال الأندية اليوم، حيث توقفت بألوان علم البرتغال ومزينة بأغراضه في موقف سيارات خارج ملعب ميتلايف الذي أقيم عليه مباراة بورتو وبالميراس.

والتقط المشجعون صور تذكارية مع نصب تذكاري لرونالدو تواجد فوق السيارة، حيث برزت عضلات بطنه واضعا إصبع يده اليسرى أمام فمه، بالإضافة إلى نسخة ذهبية مصغّرة.

ووفقا لصحيفة "ذا أثليتك" فإنها كانت جولة عالمية للاحتفال بعيد ميلاد كريستيانو رونالدو الأربعين في وقت سابق من هذا العام، بعد أن صمم النحات سيرجيو فوناري تمثال خاص للأسطورة البرتغالي.

وبحسب موقع "فوناري" فإن التمثال يهدف إلى تخليد جوهر رونالدو ليس فقط كرجل رياضي ولكن كأيقونة ثقافية.

وكانت مباراة بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي بالتعادل السلبي ضمن مواجهات المجموعة الأولى لمونديال الأندية.

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