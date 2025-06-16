كتب - يوسف محمد:

وجه إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى إدارة النادي وجماهير الفريق، بعد إصابته في مباراة إنتر ميامي الأمريكي أمس.

وكان إمام عاشور تعرض لإصابة قوية، بعد دقائق قليلة من بداية مباراة المارد الأحمر أمام إنتر ميامي الأمريكي أمس، في افتتاح مباريات الفريق ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب أمس، إصابته بكسر في الترقوة، مما أدجى إلى خضوعه لعملية جراحية أمس في أحد المستشفيات بمدينة ميامي الأمريكية.

وكتب عاشور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عقب إجراء العملية الجراحية: "أنا ممتن لكل رسالة وصلتني، ولكل كلمة طيبة اتقالت ولكل دعوة صادقة".

وأضاف: "بشكر الكابتن محمود الخطيب، على دعمه الكبير وبشكر مجلس الإدارة والجهاز الإداري، الجهاز الفني والجهاز الطبي، واللاعبين الذين يقفون في ظهري".

وتابع: "الكل كان بجاني من أول لحظة، وده شيء مش غريب على بيتي النادي الأهلي، بشكر النادي الأهلي على سرعة توفير كل الدعم الطبي اللازم من لحظة الإصابة، والاهتمام الكبير بيا في المستشفى، وإجراء العملية في وقت قياسي وتوفير كافة الإمكانيات والرعاية الطبية الكاملة".

واختتم: "وجودكم بجانبي اللي بيهون عليا وهو أكبر دافع ليا إني أرجع بسرعة، وأرجع أقوى من الأول إن شاء الله وشكرا ليكم من قلبي".

وأعلن النادي الأهلي أمس الأحد، انتهاء مشوار صاحب الـ27 عاما، مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعاد إمام عاشور مساء أمس الأحد، إلى فندق إقامة النادي الأهلي عقب الخروج من المستشفى بعد نجاح العملية الجراحية التي خضع لها، قبل أن يتجه مع الفريق إلى مدينة نيوجيرسي.

ويذكر أن التعادل السلبي، كان قد سيطر على نتيجة مباراة النادي الأهلي أمام نظيره إنتر ميامي، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الأحد، على ملعب هارد روك بمدينة ميامي الأمريكية.

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