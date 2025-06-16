"مجموعة الأهلي".. موعد مباراة إنتر ميامي وبورتو في كأس العالم للأندية

القاهرة - مصراوي

حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى، في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تضم "الأهلي، إنتر ميامي، بالميراس، وبورتو".

وكان التعادل السلبي سيطر على نتيجة مباراة إنتر ميامي أمام النادي الأهلي، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الأحد، وبالنتيجة ذاتها انتهت مباراة بالميراس وبورتو اليوم الإثنين.

ويلتقي إنتر ميامي الأمريكي يوم الخميس المقبل الموافق 19 يونيو الجاري، مع فريق بورتو البرتغالي في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويذكر أن النادي الأهلي سيلاقي فريق بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل أيضًا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى.