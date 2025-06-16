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"قبل مواجهة بالميراس".. بعثة الأهلي تتحرك إلى نيوجيرسي

04:08 ص الإثنين 16 يونيو 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    بعثة الأهلي
  • عرض 20 صورة
    بعثة الأهلي
  • عرض 20 صورة
    بعثة الأهلي
  • عرض 20 صورة
    بعثة الأهلي
  • عرض 20 صورة
    بعثة الأهلي
  • عرض 20 صورة
    بعثة الأهلي
  • عرض 20 صورة
    بعثة الأهلي
  • عرض 20 صورة
    بعثة الأهلي
  • عرض 20 صورة
    بعثة الأهلي
  • عرض 20 صورة
    بعثة الأهلي
  • عرض 20 صورة
    بعثة الأهلي
  • عرض 20 صورة
    بعثة الأهلي
  • عرض 20 صورة
    بعثة الأهلي
  • عرض 20 صورة
    بعثة الأهلي
  • عرض 20 صورة
    بعثة الأهلي
  • عرض 20 صورة
    بعثة الأهلي
  • عرض 20 صورة
    بعثة الأهلي
  • عرض 20 صورة
    بعثة الأهلي
  • عرض 20 صورة
    بعثة الأهلي
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تحركت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مدينة نيوجيرسي الأمريكية، استعدادا لمواجهة بالميراس البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره بالميراس البرازيلي، يوم الخميس المقبل الموافق 19 يونيو الجاري، على ملعب "ميتلايف".

وكانت بعثة النادي الأهلي تتواجد خلال الأيام الماضية، في مدينة ميامي الأمريكية، حيث كان يتدرب لاعبو المارد الأحمر في جامعة "نوفا".

وخاض الأهلي مباراته الافتتاحية في بطولة كأس العالم للأندية 2025، أمس أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب هارد روك وانتهى بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويشارك المارد الأحمر في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي".

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