موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية

كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراتي الجولة الأولى بالمجموعة الأولى، ببطولة كأس العالم للأندية 22025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتضم المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025، أربعة فرق وهم: "إنتر ميامي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي والنادي الأهلي".

وسيطر التعادل السلبي، على نتيجة مباراة النادي الأهلي أمام إنتر ميامي، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الأحد، بالنتيجة ذاتها حسم لقاء بورتو وبالميراس اليوم.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره بالميراس البرازيلي، يوم الخميس المقبل الموافق 19 يونيو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بمونديال الأندية.

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