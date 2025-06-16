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التعادل السلبي يحسم نتيجة مباراة بالميراس وبورتو في كأس العالم للأندية

03:31 ص الإثنين 16 يونيو 2025
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القاهرة - مصراوي:

حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة بالميراس البرازيلي ضد بورتو، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

وتقاسم بورتو وبالميراس نقاط المباراة، حيث حصد كلا منهما نقطة واحدة فقط، لتختتم الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بمونديال الأندية، دون أن تشهد أي فوز، بعدما حسم التعادل السلبي أيضًا نتيجة المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها، اليت أقيمت أمس على ملعب هارد روك بمدينة ميامي الأمريكية.

ويستعد فريق بالميراس لملاقاة نظيره الأهلي، يوم الخميس المقبل الموافق 19 يونيو الجاري، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

وعلى الجانب الآخر تقام مباراة بورتو وإنتر ميامي يوم الخميس أيضًا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية.

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مباراة بورتو وبالمراس بورتو وبالميراس تعادل بوترو وبالميراس
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