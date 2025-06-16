كتب - يوسف محمد:

اختتمت منذ قليل مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى، لبطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، بمباراة جمعت بين فريقي بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

وحسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة بالميراس ضد بورتو، لتظل الأهداف غائبة عن مباريات هذه المجموعة حتى الأن، بعد انتهاء المباراة الأولى في المجموعة بين الأهلي وإنتر ميامي بالتعادل السلبي أيضًا.

وافتتحت مباريات كأس العالم للأندية أمس الأحد، بمباراة جمعت بين فريقي الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي.

وتضم المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية أربعة فرق، هم: "الأهلي، إنتر ميامي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

وجاء ترتيب المجموعة بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى كالتالي:

1- الأهلي، نقطة وحيدة.

2- بالميراس، نقطة وحيدة.

3- بورتو، نقطة وحيدة.

4- إنتر ميامي الأمريكي، نقطة وحيدة.

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