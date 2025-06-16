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"بعد لقطة إنتر ميامي".. هل يلقى حسين الشحات نفس مصير محمد شريف مع الأهلي؟

02:51 ص الإثنين 16 يونيو 2025
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    حسين الشحات أمام إنتر ميامي
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    حسين الشحات أمام إنتر ميامي (1)
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    محمد شريف أمام فلامنجو (1)
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كتب - يوسف محمد:

أضاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمس الأحد، فوزا على حساب نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، في افتتاح مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة.

وتعرف كرة القدم بأنها لعبة التفاصيل الصغيرة واستغلال الفرص المتاحة بأفضل صورة ممكنة، هو ما فشل في تقديمه لاعبي الأهلي المارد الأحمر أمس، خلال مواجهة إنتر ميامي الأمريكي.

وفشل لاعبو المارد الأحمر أمس خلال مواجهة إنتر ميامي، في استغلال الفرص التي أتيحت لهم خلال المباراة وبصفة خاصة، في الشوط الأول من اللقاء، الذي شهد إضاعة الكثير من الفرص، بالإضافة إلى إضاعة ركلة جزاء أيضا بأقدام تريزيجيه.

ومن اللقطات التي انتشرت بشكل كبير، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة الماضية، وبالأخص بين جماهير النادي الأهلي، هى لقطة لاعب الفريق حسين الشحات، قبل نهاية المباراة بثوان قليلة.

وكان حسين الشحات خطف الأنظار بشكل كبير في الثوان الأخيرة، من نهاية مباراة المارد الأحمر أمام إنتر ميامي، بعدما كان بإمكانه تسجيل هدف فوز الأهلي باللقاء، حيث كان أربعة لاعبين من النادي الأهلي أمام لاعبين فقط من إنتر ميامي، لكن الشحات تباطأ في الكرة حتى قام المدافع بإخراجها من أمامه وهذه اللقطة شهدت استنكار الكثير من الجماهير.

وهذه اللقطة أعادت إلى أذهان الجماهير، لقطة محمد شريف أمام فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث، في بطولة كأس العالم للأندية 2023، الذي أضاع آنذاك انفرد تام بمرمى الفريق البرازيلي، كان بإمكانه تأمين فوز الفريق وتوسيع فارق النتيجة إلى هدفين، حيث كان متقدم الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في ذلك الوقت.

وبعد فرصة شرفي في مباراة فلامنجو والذ كانت في الدقيقة 74 من عمر المباراة، نجح الفريق البرازيلي في عمل ريمونتادا قوية، تحويل تأخره بهدفين مقابل هدف، إلى فوز بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليتوج ببرونزية مونديال الأندية آنذاك.

وبعد أقل من ستة أشهر قليلة من هذه المباراة، رحل محمد شريف عن الأهلي، حيث كانت مباراة المارد الأحمر أمام إنتر ميامي في فبراير من عام 2023، ثم رحل بعدها إلى الخليج السعودي في أغسطس من العام ذاته.

وشهدت الساعات الماضية انتشار العديد من الأخبار والتقارير، التي تشير إلى اقتراب رحيل حسين الشحات عن النادي الأهلي عقب العودة من بطولة كأس العالم للأندية 2025، وهو ما يجعل موقف الشحات متشابه للغاية مع موقف شريف في ذلك الوقت.

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حسين الشحات النادي الأهلي الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي محمد شريف الأهلي وفلامنجو البرازيلي
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