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لقطة مثيرة للجدل بين ياسر إبراهيم وميسي في مباراة الأهلي وإنتر ميامي

12:43 ص الإثنين 16 يونيو 2025

ميسي وياسر

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كتب - يوسف محمد:

لفت ياسر إبراهيم لاعب الأهلي الأنظار إليه، خلال مباراة فريقه أمام إنتر ميامي الأمريكي ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

والتقطت عدسات الكاميرات ياسر إبراهيم أمس الأحد خلال دخوله في مشادة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، أثناء مباراة الفريقين معا.

وظهر ياسر إبراهيم وهو يشير إلى النجم الأرجنتيني بيده إلى قصر قامة لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، عقب دخول الثنائي في مشادة قوية بينهما.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي أمام نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي الأمريكية.

ويشارك الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كل من: إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره بالميراس البرازيلي، يوم الخميس المقبل الموافق 19 يونيو الجاري، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

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