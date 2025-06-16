القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية 2025

القاهرة – مصراوي

انطلقت بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو، في نسخة تاريخية تعد الأضخم حتى الآن، بمشاركة 32 ناديًا من مختلف قارات العالم، وبنظام جديد يطبق لأول مرة.

ويعد هذا الحدث العالمي من أبرز البطولات الكروية لهذا العام، حيث ستقام 63 مباراة في 11 مدينة أمريكية، ما يزيد من اهتمام الجماهير حول العالم، خاصة في المنطقة العربية، لمعرفة طرق متابعة المباريات والقنوات الناقلة لها.

ما هي القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2025؟

منصة DAZN

حصلت منصة DAZN على حقوق البث الحصرية لجميع مباريات البطولة، عبر موقعها الرسمي بعد حصولها على حقوق البث بشكل حصري بالاتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

شبكة قنوات MBC

أعلنت مجموعة MBC عن حصولها على حقوق بث 24 مباراة من البطولة، من بينها لقاءات الأندية العربية مثل الأهلي المصري والهلال السعودي، بالإضافة إلى مباراتي نصف النهائي والنهائي.

وسيتاح البث مجانيًا وبالتعليق العربي عبر قنواتها، في تغطية خاصة ومباشرة موجهة للجماهير في الوطن العربي.

بهذا تكون الجماهير العربية على موعد مع متابعة مميزة ومجانية للبطولة، سواء عبر الإنترنت من خلال DAZN أو على الشاشات عبر قنوات MBC.