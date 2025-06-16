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تردد قناة DAZN الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية عبر نايل سات وعرب سات

12:24 ص الإثنين 16 يونيو 2025

كأس العالم للأندية

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القاهرة – مصراوي

تصدرت منصة DAZN الرياضية محركات البحث خلال الساعات الماضية، لنقلها مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل مباشر ومجاني، مما جعلها محل اهتمام جماهيري واسع بين عشّاق كرة القدم في الوطن العربي وحول العالم.

وبالتزامن مع انطلاق البطولة، بدأ الملايين في البحث عن تردد قناة DAZN الجديد 2025 عبر مختلف الأقمار الصناعية لمتابعة المباريات بجودة عالية وصوت نقي.

تردد قناة DAZN الجديد 2025 على نايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12054
الاستقطاب: رأسي (V)
معدل الترميز: 29900
معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة DAZN على عرب سات:

القمر الصناعي: عرب سات
التردد: 11785
الاستقطاب: رأسي (V)
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: ¾

خطوات ضبط تردد قناة DAZN على جهاز الاستقبال (الرسيفر):

1) اضغط على زر Menu أو "القائمة" في جهاز التحكم عن بعد.
2) اختر إعدادات القنوات، ثم توجه إلى التثبيت اليدوي.
3) حدد القمر الصناعي (نايل سات أوعرب سات).
4) أدخل بيانات التردد والاستقطاب ومعدل الترميز.
5) اضغط على زر البحث وانتظر حتى ينتهي البحث وتظهر القناة.
6) قم بحفظ القناة ضمن قائمتك المفضلة لمتابعتها بسهولة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العالم للأندية تردد القنوات قناة DAZN
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