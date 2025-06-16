كتب - يوسف محمد:

تصدر حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، محركات البحث والمواقع الإلكترونية المختلفة، خلال الساعات الماضية، عقب انتهاء مباراة فريقه أمام نظيره إنتر ميامي الأمريكي بالتعادل السلبي دون أهداف.

وسادت موجة غضب عارمة من قبل جماهير النادي، على مواقع التواصل الاجتماعي تجاه حسين الشحات، عقب الكرة الأخيرة التي أهدرها اللاعب قبل ثوان قليلة من نهاية المباراة، بعدما تباطأ في الكرة حتى عاد قام المدافع بإخراجها من أمامه، في لقطة شهدت استنكار الكثير من الجماهير، خاصة وأنهم كانوا أربعة لاعبين من الأهلي مقابل لاعبين فقط من إنتر ميامي.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي ونظيره إنتر ميامي الأمريكي، في اللقاء الذي جمعهما فجر اليوم الأحد، على ملعب هارد روك بمدينة ميامي الأمريكية.

وفي سياق متصل، يستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل الموافق 19 يونيو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أداء حسين الشحات خلال مباراة المارد الأحمر أمام إنتر ميامي الأمريكي، في مونديال الأندية 2025.

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