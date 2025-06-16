مركز صلاح.. آخر تحديث لجدول ترتيب سباق الكرة الذهبية

كتب - محمد القرش:

يقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2025 الذي تنظمه مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، يوم 22 من شهر ديسمبر على مسرح شاتليه في باريس.

وسيتم الإعلان عن القائمة المختصرة لجوائز الكرة الذهبية في النصف الأول من شهر أغسطس 2025.

ووفقا لموقع "score 90" فإن لامين يامال يتصدر سباق جائزة الكرة الذهبية "بالون دور"، متفوقا على عثمان ديمبيلي ومحمد صلاح.

ترتيب جائزة الكرة الذهبية

1. لامين يامال (برشلونة)

2. عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)

3. بيدري (برشلونة)

4. محمد صلاح (ليفربول)

لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

5. كيليان مبابي (ريال مدريد)

6. رافينيا (برشلونة)

7. فيتينيا (باريس سان جيرمان)

8. نونو ميدنيز (باريس سان جيرمان)

9. خفيتشا كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان)

10. روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)