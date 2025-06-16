ريال مدريد يخطط لخطف لاعب جديد من ليفربول.. ما القصة؟

كتب - محمد القرش:

يخطط مجلس إدارة نادي ريال مدريد لخطف لاعب جديد من صفوف ليفربول، بعد التعاقد مع الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد خلال الانتقالات الصيفية.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن كوناتي يقترب من آخر 12 شهرًا من عقده مع ليفربول، وعلى الرغم من تقدم مفاوضات تجديد العقد، إلا أنه لم يوقع على بعد.

وتشير التقارير إلى أن هذا الأمر لفت انتباه إدارة ريال مدريد، التي اعتادت على التعاقد مع لاعبين على وشك انتهاء عقودهم لتجنب دفع رسوم انتقال ضخمة.

وفي السنوات الأخيرة، نجح هذا النهج في جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، وأنتونيو روديجر من تشيلسي، وديفيد ألابا من بايرن ميونيخ.

وبحسب صحيفة "ماركا" فإن إدارة ليفربول تخشى من تكرار السيناريو الذي قد يشهد انضمام أحد لاعبيها إلى ريال مدريد مجانًا.

وشارك اللاعب صاحب الـ 26 عاما في 42 مباراة في جميع المسابقات مع فريق أرن سلوت في الموسم الماضي، حيث سجل هدفين وفاز بلقب الدوري الإنجليزي.