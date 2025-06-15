"بعد جراحة ناجحة"..إمام عاشور يعود إلى فندق إقامة الأهلي بميامي (صور)

كتب - يوسف محمد:



عاد إمام عاشور لاعب فريق مساء اليوم الأحد إلى فندق إقامة النادي الأهلي، عقب الخروج من المستشفى بعد إجراء جراحة ناجح صباح اليوم الأحد.

وكان إمام عاشور تعرض لإصابة بكسر في الترقوة، خلال مباراة الفريق أمام إنتر ميامي الأمريكي، فجر اليوم الأحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بمونديال الأندية.

وخضع إمام عاشور لجراحة ناجحة اليوم في المستشفى التي نُقل إليها عقب الإصابة تعرضه إلى الإصابة مباشرة، بين شوطي المباراة.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عددًا من الصور للاعب خلال عودته إلى فندق إقامة الفريق، عقب الخروج من المستشفى.

يذكر، أن التعادل السلبي كان قد سيطر على نتيجة مباراة الأهلي أمام فريق إنتر ميامي، في اللقاء الذي جمع بينهما فجر اليوم الأحد، على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي الأمريكية.

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