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باريس سان جيرمان يقسو على أتلتيكو مدريد برباعية

10:36 م الأحد 15 يونيو 2025
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  • عرض 5 صورة
    باريس سان جيرمان
  • عرض 5 صورة
    باريس سان جيرمان
  • عرض 5 صورة
    باريس سان جيرمان
  • عرض 5 صورة
    باريس سان جيرمان
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق باريس سان جيرمان برباعية نظيفة على نظيره أتلتيكو مدريد خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم للأندية 2025.

وتقدم فريق باريس سان جيرمان بهدف مبكر بعد مرور 19 دقيقة عن طريق لاعبه فابيان رويز بينا ثم أضاف فيتينيا الهدف الثاني بالدقيقة 45+1.

وكان جوليان ألفاريز قد قلصّ النتيجة بهدف لصالح أتلتيكو مدريد بالدقيقة 57 ولكن ألغاه الحكم.

وشهدت الدقيقة 78 طرد لاعب أتلتيكو مدريد كليمو لينجليه.

وأضاف اللاعب سيني مايولو الهدف الثالث لفريق باريس سان جيرمان بالدقيقة 87 قبل أن يختتم لي كانج إن الهدف الرابع من ركلة جزاء بالدقيقة 90+7.

ويستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره بوتافوغو ريغاتاس البرازيلي عند الرابعة عصر يوم الجمعة الموافق 20 يونيو، فيما سيلتقي فريق أتلتيكو مدريد نظيره سوندرز الأمريكي عند الواحدة صباح اليوم ذاته.

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