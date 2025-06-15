كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال كومباني المدير الفني البلجيكي لفريق بايرن ميونخ الألماني، إن لاعبيه لا يحتاجون الإشادة بعدما فازوا بعشرة أهداف دون رد على نظيرهم أوكلاند سيتي الأسترالي مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم للأندية 2025.

وأضاف كومباني في تصريحات أوردها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقب المباراة:"لا نحتاج إلى إشادات، لقد قمنا بواجبنا فقط. لعبنا بجدية كبيرة وأدينا المطلوب. ربما يكون فارق الأهداف مهما في هذه المجموعة".

وأشار المدير الفني البلجيكي إلى أن الخصم حين يتكتل دفاعيًا طيلة المباراة يكون تسجيل 10 أهداف ليس مضمونًا:"لم يكن بإمكاننا تقديم المزيد ولكن الالتزام بالمهام الدفاعية في مباراة مثل هذه يبقى مؤشراً لقوة الفريق".

وأتم مدرب بايرن تصريحاته بالإشادة بلاعب فريقه موسيالا الذي سجل (هاتريك) خلال المباراة بقوله:"انطلاقة موسيالا بسرعة نحو الخلف لإيقاف فرصة خطيرة كانت من أبرز لقطات اليوم، عودته لصفوف الفريق تُعد من أكبر المكاسب".

ومن المقرر أن يلتقي فريق بايرن ميونخ في الجولة الثانية نظيره بوكا جونيورز عند الرابعة صباح يوم السبت الموافق 21 يونيو، على أن يلتقي فريق أوكلاند سيتي ضمن منافسات الجولة ذاتها نظيره بنفيكا عند السابعة من مساء يوم الجمعة 20 يونيو.

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