كتب - يوسف محمد:

كشف محمد سعيد مقدم برنامج التريند على قناة الأهلي، كواليس حديث أحمد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع زميله محمود حسن تريزيجيه، قبل تسديد الأخير لركلة الجزاء المهدرة أمام إنتر ميامي الأمريكي.

وكان محمود حسن تريزيجيه أهدر ركلة الجزاء، التي تم احتسابها للنادي الأهلي أمام إنتر ميامي الأمريكي، في الدقيقة 43 من عمر المباراة.

وقال سعيد في تصريحات عبر قناة "الأهلي": "وسام أبو علي هو المسدد الأول لركلات الجزاء في النادي الأهلي، الجميع أعتقد أن حديث زيزو مع وسام أبو علي، لرغبته في تسديد ركلة الجزاء، لكن هذا ليس صحيح ولم يطلب تسديد ركلة الجزاء".

وتابع: "حديث وسام وزيزو مع تريزيجيه، لإخباره بأن هناك ترتيب لمسددي ركلات الجزاء بالفريق، أن وسام أبو علي هو المسدد الأول".

وأثارت لقطة تسديد محمود تريزيجيه لركلة الجزاء أمام إنتر ميامي، حالة واسعة من الجدل ليس بسبب إهدار اللاعب لركلة الجزاء، لكن بسبب إصراره الكبير على تسديد الكرة على الرغم من تواجد وسام أبو علي المسدد الأول لركلات الجزاء بالفريق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للثلاثي محمود حسن تريزيجيه ووسام أبو علي وأحمد سيد زيزو، قبل تسديد تريزيجيه لركلة الجزاء، لإقناعه بترك الكرة ولكن أصر اللاعب على تسديد الكرة وسط حالة من استغراب من قبل الثنائي زيزو ووسام.

ويذكر أن التعادل السلبي دون أهداف، حسم نتيجة مباراة الأهلي أمام نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

أقرأ أيضًا:

"التعادل أفضل من لا شيء".. أول تعليق لطاهر محمد طاهر على تعادل الأهلي وإنتر ميامي

قرار جديد من الزمالك بخصوص "الاجتماع الهام" (خاص)



