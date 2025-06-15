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بائع كوكاكولا وعامل مستودع.. هواة أوكلاند سيتي بين أحلامهم وكسب المال

09:26 م الأحد 15 يونيو 2025
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    بايرن ميونخ ضد أوكلاند سيتي (4)
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    بايرن ميونخ ضد أوكلاند سيتي (5)
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    بايرن ميونخ ضد أوكلاند سيتي (6)
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    حارس أوكلاند سيتي في عمله بالمستودع
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    فريق أوكلاند سيتي
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    ماريو إيليتش قائد فريق أوكلاند سيتي
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    ماريو إيليتش لاعب أوكلاند سيتي يعمل بائع كوكاكولا
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    بايرن ميونخ ضد أوكلاند سيتي (2)
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    بايرن ميونخ ضد أوكلاند سيتي (3)
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كتب - محمد القرش:

اكتسح فريق بايرن ميونخ نظيره أوكلاند سيتي بـ10 أهداف في أول مباراة لهما ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وبالعودة إلى الأعمال الأساسية لعدد من لاعبي الفريق المكسيكي، نجد أن تلك النتيجة التاريخية ليست بغريبة على لاعبين في مستوى أعضاء بايرن ميونخ لتحقيقها أمام هواة.

هواة أوكلاند سيتي بين أحلامهم وكسب المال

حجز أوكلاند سيتي مكانه في بطولة كأس العالم للأندية 2025 ممثلا القارة، بعد فوزه ببطولة دوري أبطال أوقيانوسيا العام الماضي.

ويقع مقر النادي في ضاحية نورث شور بأكبر مدينة في نيوزيلندا، حيث يضم الفريق عددا من اللاعبين الهواة العاملين في العقارات وبيع المشروبات الغازية والأعمال الآخرى من أجل كسب المال ومباشرة حياتهم.

وقال قائد الفريق ماريو إيليتش لشبكة "CNN" إن اللاعبين المحترفين يعملون بجد لأنها وظيفتهم الأساسية والوحيدة، لكنه يحاول الوصول إلى تلك المستويات أثناء بينما يحتفظ بوظيفتين، وفي بعض الحالات ثلاث وظائف.

ماريو إيليتش لاعب أوكلاند سيتي يعمل بائع كوكاكولا

ويروي إيليتش، الذي يعمل كممثل مبيعات لشركة كوكا كولا، عن الروتين الذي يتبعه معظم أعضاء فريق أوكلاند بشكل يومي.

وفي غياب الإمكانيات والمجمعات التدريبية التي تبلغ تكلفتها ملايين الدولارات، يتدرب كل لاعبي لاعبو نادي أوكلاند سيتي إلى التركيز على تدريباتهم الرياضية والاستشفاء خارج مرافق النادي.

ويبدأ اللاعب صاحب الـ29 عاما يومه في الساعة الخامسة صباحًا عندما يرن المنبه، ويستيقظ وأذهب إلى النادي الرياضي لمدة ساعة قبل أن يعود لتناول الفطور ويذهب إلى المكتب في الثامنة صباحًا.

يحاول إيليتش الانتهاء قبل الساعة الخامسة مساءً حتى يتمكن من الذهاب إلى التدريب في المدينة، والذي يبدأ في الساعة السادسة مساءً، ويقضي حوالي ساعتين في التدريب، ويعود إلى المنزل في حوالي الساعة التاسعة مساءً قبل التوجه إلى السرير للاستعداد للقيام بكل ذلك مرة أخرى في اليوم التالي.

حارس أوكلاند سيتي في عمله بالمستودع

كما يعمل حارس فريق أوكلاند سيتي الأساسي، كونور تراسي، عاملا في مستودع إحدى شركات الأدوية البيطرية.

ويقع الفريق المكسيكي في المجموعة الثالثة بجانب كل من، بايرن ميونخ، بنفيكا، وبوكا جونيورز.

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