كتب - يوسف محمد:

حسم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الجدل حول الملصق الدعائي الخاص بفيلم "The Seven Dogs"، الذي ظهر خلاله أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي.

وكان آل الشيخ نشر عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، صورة للملصق الدعائي الخاص بالفيلم، تواجد بها أحمد سيد زيزو وكتب على الملصق: "Not All dogs stay loyal"، هى الجملة التي أثارت حالة من الجدل بين عدد من الجماهير على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه منذ قليل على موقع "فيس بوك": "هذا بوستر فيلم والسلوجن بتاعه الرسمي، لا تصطادوا في المياه العكرة، زيزو لاعب عالمي ومستنيه يجيب جول الماتش الجاي ويفرحنا".

ويذكر أن أحمد سيد زيزو، كان قد شارك في الفيديو الدعائي لفيلم "The Seven Dogs"، رفقة عدد من نجوم المارد الأحمر، هم: "محمد الشناوي، إمام عاشور، أشرف بن شرقي، بالإضافة إلى لاعب الفريق السابق علي معلول".

وفي سياق آخر، كان أحمد سدي زيزو، قد شارك في مباراة المارد الأحمر فجر اليوم الأحد أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره بالميراس البرازيلي، يوم الخميس المقبل الموافق 19 يونيو الجاري، في إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس العالم للأندية.

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