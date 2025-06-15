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تعليق قوي من لاعب الأهلي السابق على تعادل الفريق مع إنتر ميامي

08:16 م الأحد 15 يونيو 2025
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    أحمد نبيل مانجا
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    ميسي ضد الأهلي
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    الأهلي وإنتر ميامي
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كتب - يوسف محمد:

علق أحمد نبيل مانجا لاعب النادي الأهلي السابق، على تعادل المارد الأحمر أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

وكتب مانجا عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "مدرب (..) والأيام بينا الشناوي، مروان عطية نجوم الشوط الثاني".

وأضاف: "بن شرقي ميلعبش في ماتش زي ده ازاي، ديانج مينزلش ليه مكان حمدي فتحي ، يا نهار أسود على الكرة".

واختتم مانجا: "تريزيجيه وزيزو لاعيبة كبار أوي".

وكان التعادل السلبي دون أهداف، حسم نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام ‘نتر ميامي فجر اليوم الأحد، في بطولة كأس العالم للأندية، في مباراة شهدت إهدار المارد الأحمر للعديد من الفرص في المباراة.

واستضاف ملعب هارد روك بمدينة ميامي الأمريكية صباح اليوم الأحد، مباراة المارد الأحمر أمام إنتر ميامي، في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو الجاري 2025 حتى 13 يوليو المقبل.

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