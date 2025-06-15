"ميسي بينهم".. زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميامي

كتب - محمد الميموني:

شارك أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الجماهير، صور خاصة بالمباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي.

وانتهت مباراة الأهلي وإنتر ميامي التي أُقيمت صباح اليوم الأحد، بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى التي ‏تضم إلى جانب الفريقين كلا من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.‏

وشهدت المباراة مشاركة زيزو بديلاً بعد مرور 14 دقيقة من عمر اللقاء بعد إصابة إمام عاشور.

ونجح زيزو في الظهور الرسمي الأول مع الفريق بشكل مميز فى المباراة إذ حصل على تقييم 7.6 وفقا لتقييم موقع sofa score المتخصص في رصد الإحصائيات الخاصة باللاعبين.

ويذكر أن الأهلي يستعد لملاقاة فريق بالميراس البرازيلي، يوم الخميس المقبل الموافق 19 يونيو الجاري، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بمونديال الأندية.