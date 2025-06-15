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"محترفان مصريان ينتظران الظهور".. إعلان حكام الأندية العربية بكأس العالم للأندية 2025

08:07 م الأحد 15 يونيو 2025
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    عمر مرموش لاعب مان سيتي
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    عمر مرموش
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    هدف عمر مرموش في بورنموث
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    رامي ربيعة
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    رامي ربيعة
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    رامي ربيعة
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    رامي ربيعة
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الأطقم التحكيمية التي ستُدير مباريات الأندية العربية خلال الجولة الأولى من النسخة الجارية لكأس العالم للأندية.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية النسخة الجارية من كأس العالم للأندية خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة.

حكام مباراة الترجي التونسي وفلامينجو

ويلتقي فريق الترجي نظيره فلامينجو عند الرابعة فجر يوم الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم ناديي تشيلسي الإنجليزي ولوس أنجلوس الأمريكي.

طاقم تحكيم مباراة الترجي التونسي وفلامينجو

الهولندي داني ماكيلي حكم ساحة.

الهولندي هيسيل ستيجسترا مساعد أول.

الهولندي جان دي فريس مساعد ثاني.

الصيني ما نينج حكم رابع.

الهولندي روب ديبيرينك حكم فيديو.

الصيني فو مينج مساعد حكم الفيديو.

البولندي توماش كفياتكوفسكي دعم الفيديو.

حكام مباراة الوداد المغربي ومانشستر سيتي

ويلتقي كذلك فريقي الوداد المغربي نظيره مانشستر سيتي الذي يضم بصفوفه النجم المصري عمر مرموش في السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم ناديي يوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي.

طاقم تحكيم مباراة الوداد المغربي ومانشستر سيتي

البرازيلي رامون أباتي حكم ساحة.

البرازيلي دانيلو مانيس مساعد أول.

البرازيلي رافاييل ألفيس مساعد ثاني.

الصيني ما نينج حكم رابع.

حكام مباراة الهلال السعودي وريال مدريد

ويقص فريق الهلال مشواره بالنسخة الجارية من كأس العالم للأندية عند العاشرة من مساء يوم الأربعاء المقبل حين يلتقي ريال مدريد الإسباني ضمن مجموعة تضم ناديين ريد بول سالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي.

طاقم تحكيم مباراة الهلال وريال مدريد

الأرجنتيني فاكوندو تيلو حكم ساحة.

الأرجنتيني خوان بابلو بيلاتي مساعد أول.

الأرجنتيني جابريل شاد مساعد ثاني.

المكسيكي سيزار راموس حكم رابع.

حكام مباراة العين الإماراتي ويوفنتوس

وستكون بداية فريق العين الإماراتي الذي يضم بصفوفه النجم المصري رامي ربيعة عند الرابعة فجر يوم الخميس المقبل حين يلتقي نظيره يوفنتوس الإيطالي ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضمم ناديي الوداد وسيتي كذلك.

طاقم تحكيم مباراة العين ويوفنتوس

الأمريكية توري بينسو حكم ساحة.

الأمريكية بروك مايو مساعد أول.

الأمريكية كاثرين نسبيت مساعد ثاني.

الكونغولي جان جاك ندالا حكم رابع.

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رامي ربيعة عمر مرموش الترجي ضد فلامينجو العين ضد يوفنتوس الهلال ضد ريال مدريد الوداد ومانشستر سيتي كأس العالم للأندية مباريات كأس العالم للأندية
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