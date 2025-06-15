كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين فجر اليوم الأحد، في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية.

وفشل النادي الأهلي في مباراة اليوم، في الحفاظ على سجله المميز أمام الفريق المضيف في النسخ السابقة لمونديال الأندية، بعدما حقق أول تعادل في تاريخيه أمام فريق البلد المضيف بالبطولة، أمام إنتر ميامي الأمريكي اليوم.

وسبق وخاض المارد الأحمر ثلاث مباريات أمام فريق البلد المضيف لبطولة كأس للأندية، تمكن من تحقيق الفوز في المباريات الثلاث، قبل أن يتعثر أمام فريق البلد المضيف للمرة الأولى، في مواجهة إنتر ميامي فجر اليوم الأحد.

وفي نسخة بطولة كأس العالم للأندية 2012 باليابان، كانت القرعة أوقعت النادي الأهلي أمام فريق هيروشيما الياباني في مباراة الافتتاح، تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز آنذاك بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

كانت المرة الثانية، الذي يلاقي فيها المارد الأحمر مع فريق البلد المضيف، في نسخة البطولة عام 2020 بقطر، حيث أوقعته القرعة آنذاك في مواجهة فريق الدحيل بطل قطر، تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في هذا اللقاء، بنتيجة هدف دون مقابل.

وتكرر الأمر للمرة الثالثة في نسخة البطولة عام 2023 بالمملكة العربية السعودية، في اللقاء الذي جمع بين المارد الأحمر واتحاد جدة السعودي، وانتهى بفوز الأهلي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، ليواصل الفريق سجله المميز أمام فريق البلد المضيف في المونديال.

ويشارك الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

ويخوض المارد الأحمر ثاني مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية، يوم الخميس المقبل الموافق 19 يونيو الجاري، أمام فريق بالميراس البرازيلي، أملا في تحقيق انتصاره الأول في البطولة.

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