كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استهل فريق بايرن ميونخ الألماني مشواره في كأس العالم للأندية بالفوز بعشرة أهداف دون رد على نظيره أوكلاند سيتي الأسترالي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد.

وقصّ فريق بايرن ميونخ شريط التسجيل سريعًا بالتحديد عقب مرور 6 دقائق من عمر اللقاء عن طريق لاعبه كينجسلي كومان ثم أضاف زميله ساشا بوي الهدف الثاني بالدقيقة 18 قبل أن يضيف مايكل أوليز الهدف الثالث بالدقيقة 20 ثم عاد كومان يسجل الهدف الرابع بالدقيقة التالية.

وأضاف توماس مولر الهدف الخامس بالدقيقة 45 ثم عاد مايكل أوليز ليسجل الهدف السادس بالدقيقة 45+3 لينتهي الشوط الأول بسداسية نظيفة للفريق الألماني.

وتوّهج لاعب بايرن ميونخ جمال موسيالا خلال الشوط الثاني إذ سجل ثلاثة أهداف بالدقيقة 67، 73 (ركلة جزاء) و 84 فيما سجل مولر الهدف العاشر بالدقيقة 89.

ويعد الفوز بفارق 10 أهداف نظيفة هو الأعلى في تاريخ كأس العالم للأندية بعدما كان أعلى فارق في الفوز 5 أهداف بعدما فاز فريق الهلال السعودي بسداسية مقابل هدف على نظيره العين الإماراتي.

ومن المقرر أن يلتقي فريق بايرن ميونخ في الجولة الثانية نظيره بوكا جونيورز عند الرابعة صباح يوم السبت الموافق 21 يونيو، على أن يلتقي فريق أوكلاند سيتي ضمن منافسات الجولة ذاتها نظيره بنفيكا عند السابعة من مساء يوم الجمعة 20 يونيو.

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