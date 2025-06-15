لحظة بلحظة.. بايرن ميونخ 8- 0 أوكلاند سيتي .. حفلة تهديفية

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي الأسترالي عند السابعة من مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم للأندية.

ويقع بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي في مجموعة تضم بوكا جونيورز الأرجنتيني وبنفيكا البرتغالي.

ملخص بأبرز أحداث المباراة:

وتقدم كومان بهدف مبكر بعد مرور 6 دقائق من عمر الشوط الأول.

وأضاف اللاعب ساشا بوي الهدف الثاني بالدقيقة 18 ثم أضاف مايكل أوليز الهدف الثالث بالدقيقة 20.

وعاد كومان وسجل الهدف الرابع بالدقيقة 21

وسجل توماس مولر الهدف الخامس بالدقيقة 45 ثم أضاف زميله مايكل أوليز الهدف السادس بالدقيقة 45+3.

وأضاف جمال موسيالا الهدف السابع بالدقيقة 67 و الهدف الثامن من ركلة جزاء بالدقيقة 73.