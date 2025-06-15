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تشكيل بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي في افتتاح مبارياتهما بكأس العالم للأندية 2025

06:42 م الأحد 15 يونيو 2025

بايرن ميونخ,

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أعلن فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، عن التشكيل الرسمي لفريقه الذي سيخوض به مباراة أوكلاند سيتي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتقام المباراة على ملعب "سينسيناتي"، ضمن أول لقاءات المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانب بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي بجانب بوكا جونيور الأرجنتيني، وبنفيكا البرتغالي.

تشكيل بايرن ميونخ أمام أوكلاند سيتي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: جوناثان تاه، ساشا بوي، جوسيب ستانيشيتش، رافاييل غيريرو

خط الوسط: يوشوا كيميش، توماس مولر، ألكساندر بافلوفيتش

خط الهجوم: هاري كين، كينغسلي كومان، مايكل أوليز

تشكيل أوكلاند سيتي لمواجهة بايرن ميونخ:

حراسة المرمى: كونور تراسي

خط الدفاع: ماريو إيليتش، آدم ميتشيل، نيكو بوكسال، ريجونت موراتي، ناثان لوبو

خط الوسط: جيرارد جاريجا، ديلان مانيكوم، مايكل دن هيجر

خط الهجوم: ماير بيفان، ديفيد يو

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