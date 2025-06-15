كتب - نهى خورشيد

افتُتحت منافسات كأس العالم للأندية 2025 بتعادل بين الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي بنتيجة 0-0، في مواجهة شهدت حضور جماهيري ضخم تجاوز 60 ألف متفرج على ملعب هارد روك.

ظهر الأهلي بثقة كبيرة في الشوط الأول أمام جماهيره التي ملأت المدرجات، وأهدر ركلة جزاء مبكرة نفذها محمود حسن تريزيجيه وتصدى لها حارس الفريق الأمريكي.

على الجانب الآخر أظهر ليونيل ميسي لمحات من موهوبته في الشوط الثاني، وكاد أن يخطف الفوز في أكثر من مناسبة.

بهذا التعادل، حصد كل فريق نقطة في المجموعة الأولى، على أن يواجه الأهلي بالميراس في الجولة المقبلة، بينما يلتقي إنتر ميامي مع بورتو في مواجهة هامة ضمن سباق التأهل إلى الدور الثاني من البطولة.