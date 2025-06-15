مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

الأهلي

0 0
03:00

انتر ميامى

كأس العالم للأندية

بايرن ميونيخ

8 0
19:00

أوكلاند سيتي

كأس العالم للأندية

باريس سان جيرمان

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

إعلان

جراحة ناجحة لإمام عاشور بعد الإصابة في مباراة الأهلي وإنتر ميامي

06:33 م الأحد 15 يونيو 2025

إمام عاشور

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تعرض إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لإصابة قوية بكسر في عظمة الترقوة بمباراة إنتر ميامي.

وأوضح الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الأشعة التي خضع لها إمام عاشور لاعب الفريق، أثبتت إصابته بكسر في عظمة الترقوة.

وكشف مصدر "لمصراوي" أن إمام عاشور أجرى جراحة عاجلة ناجحة منذ قليل في المستشفى التي نُقل إليها عقب الإصابة مباشرة.

ونقل الكابتن محمد يوسف المدير الرياضي لإمام عاشور دعم مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبييرو وزملائه اللاعبين، مؤكدًا مساندة الجميع له في هذه المرحلة.

يُذكر أن مباراة الأهلي وإنتر ميامي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب هارد روك الواقع في مدينة ميامي الأمريكية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور الأهلي وإنتر ميامي الأهلي إصابة إمام عاشور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
“تألق الأهلي ومهارة ميسي”.. ملخص مباراة الأهلي وإنتر ميامي الافتتاحية في مونديال الأندية

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رسوم جديدة لاستخراج جواز السفر والبديل المفقود بـ"الضعف" من أول يوليو
في بيان رسمي.. محافظة دمياط تطالب المواطنين بإطفاء الأضواء ترشيدًا للكهرباء
لماذا قفز الدولار أمام الجنيه اليوم رغم عطلة الأسواق الدولية؟
مجدي الجلاد: إسرائيل تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط.. والجيش المصري عقبة أساسية