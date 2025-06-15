جراحة ناجحة لإمام عاشور بعد الإصابة في مباراة الأهلي وإنتر ميامي

تعرض إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لإصابة قوية بكسر في عظمة الترقوة بمباراة إنتر ميامي.

وأوضح الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الأشعة التي خضع لها إمام عاشور لاعب الفريق، أثبتت إصابته بكسر في عظمة الترقوة.

وكشف مصدر "لمصراوي" أن إمام عاشور أجرى جراحة عاجلة ناجحة منذ قليل في المستشفى التي نُقل إليها عقب الإصابة مباشرة.

ونقل الكابتن محمد يوسف المدير الرياضي لإمام عاشور دعم مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبييرو وزملائه اللاعبين، مؤكدًا مساندة الجميع له في هذه المرحلة.

يُذكر أن مباراة الأهلي وإنتر ميامي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب هارد روك الواقع في مدينة ميامي الأمريكية.