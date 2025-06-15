كتب - يوسف محمد:

تختتم غدا الإثنين الموافق 16 يونيو الجاري، مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025، مباراة تجمع بين فريقي بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

وتقام مباراة بالميراس البرازيلي أمام بورتو البرتغالي غدا، في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف ستاديوم".

وافتتحت مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، صباح اليوم الإثنين بمباراة جمعت بين النادي الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف.

ومن المقرر إذاعة مباراة بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي اليوم، عبر شبكة قنوات "إم بي سي"، الذي ستقوم بإذاعة جميع مباريات المجموعة الأولى.

ويذكر أن النادي الأهلي، سيلاقي فريق بالميراس البرازيلي، يوم الخميس المقبل الموافق 19 يونيو الجاري، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

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