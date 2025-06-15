كتب - مراسل مصراوي:

يتجه محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، إلى توقيع عقوبة مالية على اللاعب محمود حسن تريزيجيه، بعد إهداره ركلة جزاء أمام إنتر ميامي الأمريكي في مونديال الأندية.

وكان محمود حسن تريزيجيه، أهدر ركلة جزاء في مباراة المارد الأحمر أمام نظيره إنتر ميامي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين فجر اليوم الأحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي يتجه، إلى تغريم محمود تريزيجيه بعد إهدار ركلة الجزاء أمام إنتر ميامي، لكن لن يتم إعلان العقوبة".

وفقد النادي الأهلي فرصة الحصول على مليون دولار إضافية، حيث أن مكافأة الفوز بمباراة في كأس العالم للأندية تساوي مليون دولار، فيما حصل الفريق على مليون دولار فقط، بعد التعادل مع إنتر ميامي.

وأوقعت القرعة الخاصة بالبطولة، المارد الأحمر في المجموعة الأولى بمونديال الأندية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

ويذكر أن المارد الأحمر يستعد لملاقاة إنتر ميامي الأمريكي، يوم الخميس المقبل الموافق 19 يونيو الجاري، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

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